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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı düştü (Video)

Son dakika haberi... Bursa'da özel bir uçuş okuluna ait uçak kaza kırıma uğradı. Pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kazaya ilişkin Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı düştü (Video)
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Bursa Yenişehir Havalimanı'nda öğle saatlerinde özel bir uçuş okuluna ait uçak​ pisti terk ettiği sırada kaza​ kırıma uğradı.

Kazada bir pilotun yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Bursa Valiliği de açıklama yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" bilgisine yer verildi.

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