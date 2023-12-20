Son dakika... Çalışan emekliye ikramiye tarihi netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa ile yasalaştırılması planlanan çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu. Habertürk'te yer alan habere göre önümüzdeki hafta ikramiyeye dair bütün detayların geçirilmesi planlanıyor.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

Haberde bankalara ikramiyelere dair gerekli talimatların iletildiği ve hazırlıkların yapıldığı aktarılırken. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacağı söylendi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmiş ancak çalışan emekliler ikramiyenin dışında tutulmuştu. Karar kamuoyunda büyük tepkiye sebep olmuştu.

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a iletti

AK Partili yöneticiler ise Erdoğan'a emeklilerin kapsam dışında kalmasının yerel seçim öncesi sıkıntı yaratacağı ve ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kalan emeklilerin tepkisinin arttığı iletmişti. Bunun üzerine AK Partili yöneticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, ziyarette "Olumlu bir şey yapalım dedik, sürekli olumsuzluk konuşuluyor. Şimdi belli kesimin ikramiye almasını sağlarsak bu kez dışında kalanlardan büyük tepki alacağız. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım" önerisini dile getirdikleri ifade etmişlerdi.

Tepkiler meyvesini verdi

Tüm bunların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verileceğini duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için geçen ay bir defalık 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz TBMM'den geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de içimize sinmeyen bir durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin de yer aldığı emeklilerimizde gönül kırgınlığına neden olduğunu fark ettik.

* Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımıza gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız çalışmalarını bugün itibarıyla tamamladı. Kanun teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız.

* İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defalık 5 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.