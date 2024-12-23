SON DAKİKA... 'Çarşı' davasında tüm sanıklara beraat
Son dakika haberi... 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarının ardından Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, "Çarşı davası" olarak bilinen davada sanıkların hepsine beraat istedi. Mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
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Gezi Parkı olaylarının ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün taraftar grubu Çarşı üyelerine açılan davanın bugünkü duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 35 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında beraat talep etti.
Tüm sanıklar beraat etti
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
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