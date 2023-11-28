Son dakika: Dilan Polat, Seçil Erzan ve Fatih Terim... Bahçeli'den fon dolandırıcılığına ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin gündemindeki 'Fatih Terim Fonu' vurgununa ve 'kara para aklama, vergi kaçırma' gibi suçlardan cezaevinde olan Dilan Polat'a değindi.

MHP Genel Başkanı, "Faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, milyon dolarlarını bu fonlarına bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar, milletimizde haklı öfkeye neden olmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüğümüzdür" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Huzurlu ve güvenli liman arayanlara tek çare, MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Mahalli idarelere düşen zilleti kaldırmak için hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz. Karşımızdaki siyasi bariyeri, teslimiyetçi siyaset engelini aşmak durumundayız. Bir karar vericinin değil, rehin altındaki bir protestocunun ruh haliyle siyaset yapanlara günlerini göstermenin, tarihin ve milletin gündeminden çıkarmanın arayışındayız. Bu maksatla devamlı çalışıyoruz. 81 ilimizin tamamında milletimizin her güzel insanı ile görüştük.

Özgür Özel'e tepki

* Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir, Türkiye'dir. CHP Genel Başkanı'nın "Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir" açıklaması, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikati kıymaktır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve bütünlüğü ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır? Kürt kökenli kardeşlerim, kaymakam, vali, milletvekili, bakan ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? Bunlar öyle karışıklar ki, akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. HEDEP demek CHP demektir.

* Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacaktır. Bugünden itibaren 31 Mart 2024'e kadar 125 günlük bir süre vardır. Bu sürede çalışmalarımızı günbegün hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde 1000 yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.

* Siyaset, insanın nasıl yaşayacağı, ailesini nasıl geçindireceği, nasıl yönetileceği gibi çağdaş talepler ve arayışlar üzerine şekillenmektedir. Bir siyasi parti olarak bizden beklenenlerden en önemlisi her soruna isabetli cevaplar üretmektir. Milletin sesine kulak vermeyip makam ihtirasının tutsağı olanlar siyasi partiden çok organize menfaat şebekesine dönüş yapabilmektedir. Namerde el avuç açanların, birbirinin kuyusunu kazanların, adı ne olursa olsun akıbetleri bellidir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı cebini ve cüzdanını haksız şekilde doldurmak için el ovuşturanların değil, faziletin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. Faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, milyon dolarlarını bu fonlarına bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar, milletimizde haklı öfkeye neden olmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüğümüzdür.

* Ne CHP ne İP ne HEDEP karşımızda tutunamayacaklardır. Her şeyden önce Türkiye anlayışı ile huzur olacağız, müjde olacağız, teselli olacağız, kudret olacağız, çözüm olacağız, şifa olacağız. CHP Genel Başkanı demiş ki; "Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü." Biz o paslı mührü kazıyıp söküp atmayı da inşallah başaracağız.

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye açıklaması

* Çalışan emeklilere ikramiye kararı memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki emeklilerimizin şartları daha da iyiye gidecektir. Toplumun her kesimi hak ettiği payı alacaktır. 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamış, geçen cuma tamamlanmıştır. Bütçenin yanı sıra 17 bakanlığın bütçesi ve kalkınma planı kabul edilmiştir.