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Ekrem İmamoğlu adliyeye getirildi! 30 savcı görevlendirildi

Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 14 otobüsle adliyeye sevk edilen 90 şüpheli için İstanbul Başsavcılığı 30 savcı görevlendirdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu adliyeye getirildi! 30 savcı görevlendirildi
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Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların emniyetteki ifadeleri tamamlandı. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan 90 kişi Çağlayan’a götürülüyor.

Vatan Emniyet'te hareketlilik

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki sanıklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Vatan caddesinden 14 otobüsle şüpheliler adliyeye götürüldü. Ciddi bir polis konvoyu da otobüslere eşlik etti. 

İmamoğlu ve 89 şüpheli adliyeye getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ulaştı.

30 savcı görevlendirildi

İmamoğlu ve diğer 89 kişi Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmalarından savcıya ifade verecek. İstanbul Başsavcılığı tarafından 30 savcının görevlendirildiği belirtiliyor. 

Ayrıntılar geliyor...

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