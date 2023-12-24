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Son dakika... Ekşi Sözlük paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük adlı platformda terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Son dakika... Ekşi Sözlük paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.

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