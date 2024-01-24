Son dakika: Erdoğan AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara'daki 25 ilçesindeki belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti, Başkent'teki 25 ilçenin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Cumhurbaşkanı, ATO Congresium'da “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

31 Mart seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasında seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

Yarın İBB adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

"Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak gibi bir derdi yok"

Ankara adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Altınok kardeşimizin büyükşehir projeleri ile Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. Buradan milletime sesleniyorum. Bakınız, AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. Dikkat ederseniz, AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak gibi bir derdi yok.

"Bol bol şov yaptılar"

Söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerden yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifak yaptılar. Belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Bölücü örgütünün güdümündeki partiyi şehirlerin yönetimine ortak etmeyi saymıyorum bile... Daha cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla, aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile… Ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok.

"Bizim başka endişelerimiz de var"

Artık günler sayıyoruz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Genç kardeşlerimizi yanımıza almaya var mıyız? 31 Mart akşamı, evet, zafer naraları ile Ankara'nın caddelerinde dolaşmaya var mıyız? Kendi aramızda aynı değerlendirmeyi fazlasıyla yapıyor, gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, esersiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyorum.

Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz. Bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için yapmıyoruz.

Biz işimizi düzgünce yapar milletimizin gönlünü kazanırsak, vaktimizi milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur. Gençler, başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin bizim açımızdan önemi yok. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler, biz işimize bakacağız.

Emeklilere ek zam açıklaması

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye yolunu açıyor muyuz? Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyelerini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz.

"Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar"

Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. İlk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alıp kendilerine alan açmaya çalıştılar.

AK Parti'nin Ankara ilçe adayları şu şekilde:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş (Cumhur İttifakı adayı): Mehmet Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

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