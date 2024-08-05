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SON DAKİKA: Instagram açılıyor mu? Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşecek

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, cuma gününden beri erişime engellenen Instagram yetkilileriyle bugün saat 13:00'te görüşecek.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Instagram açılıyor mu? Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşecek
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Instagram'a Cuma günü getirilen erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Türkiye'de cuma sabahından bu yana sosyal medya platformu Instagram'a erişim sağlanamıyor.

BTK'nın sitesinde yapılan açıklamada, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denilmişti.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı var

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke konumunda bulunuyor.

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