SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlattı.
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