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İstanbul'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.43'te kaydedilen depremin, yerin 9,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Büyükçekmece’ye yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

 

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