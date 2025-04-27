İstanbul'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.43'te kaydedilen depremin, yerin 9,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Büyükçekmece’ye yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
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