Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'd 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.09'da gerçekleşen depremin merkez üssü Sivrice olarak belirlenirken, depremin yerin 11,31 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Malatya ve çevre illerde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." bilgilerine yer verildi.

Elazığ Valiliği: 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında kentteki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Adıyaman Valiliği: Herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4.9 şiddetindeki deprem nedeniyle ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramalar devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.