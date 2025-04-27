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Naci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den açıklama

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Yaylanlı-Baskil/Elazığ’da 4,9 bir deprem oldu. Elazığ’a bağlı olsa bile, burası konum itibariyle Malatya’ya daha yakın. Nitekim deprem Pütürge segmentinin batısında sol yönlü bir fay üzerinde. Bu bölge 6 Şubat depremlerinde çok yüklendi. Deprem ondandır. Hemşerilerim rahat olsun" ifadelerini kullandı 

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