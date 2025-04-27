  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Elazığ 4,9'luk depremle işte böyle sallandı! Konserdeki kadın bayıldı
Takip Et

Elazığ 4,9'luk depremle işte böyle sallandı! Konserdeki kadın bayıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elazığ 4,9'luk depremle işte böyle sallandı! Konserdeki kadın bayıldı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu.

Konserde bayıldı

Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı. Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Deprem sırasında bir araç galerisine ait güvenlik kamerası o anları kaydetti. Görüntülerde, depremin etkisiyle galeride bulunan araçların belirgin şekilde sallandığı dikkat çekiyor.

Naci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendiNaci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendiGündem

 

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıElazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıGündem

 

Gündem
İstanbul'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendi
Naci Görür'den Elazığ depremi açıklama: Bu bölge çok yüklendi
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ceren Kaynak İskit neden öldü, hastalığı neydi? Hangi gazetede, kanalda çalışıyordu, kimdir?
Ceren Kaynak İskit neden öldü, hastalığı neydi? Hangi gazetede, kanalda çalışıyordu, kimdir?
Gazeteci Ceren İskit hayatını kaybetti
Gazeteci Ceren İskit hayatını kaybetti
Özel'den İmamoğlu açıklaması: Kendisi bile bu vakitten sonra adaylıktan çekilemez
Özel'den İmamoğlu açıklaması: Kendisi bile bu vakitten sonra adaylıktan çekilemez