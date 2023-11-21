Son dakika... İstanbul'da kış lastiği kararı
Son dakika haberi... İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiği bildirildi.
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İstanbul Valiliği, kentte ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."