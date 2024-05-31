İstanbul'da otele el bombalı saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.

El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.