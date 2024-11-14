SON DAKİKA... İstanbul'da Yenikapı metrosunda yangın
Son dakika haberi... Yenikapı - Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonunda saat 06:55 sıralarında arızalanan yürüyen merdivende yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, durdurulan seferler normale döndü.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonundaki yürüyen merdivenlerin birinde sabah 07:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle yolcular tahliye edildi, istasyon seferlere kapatıldı.
Toplu taşımanın aktarma noktalarından olan istasyonda, görevliler yolcuları ring seferlerine yönlendirdi.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.
Yangın söndürüldü
İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Seferler normale döndü
İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.
Yenikapı İstasyonu’nun geçici olarak kapatılması özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcuları etkiledi.