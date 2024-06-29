SON DAKİKA: İzmir, Bursa, Balıkesir ve Karaman'da yangın kâbusu

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Evler tahliye edildi, Jandarma sirenlerle vatandaşları uyardı

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer."

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın kontrol altında

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu.

Karaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy Köyü, Yaylacık Yaylası mevkiinde kalan çalılık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine ilk olarak Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerden yardım istendi

Yangının büyüyerek yayılma ihtimaline karşı bölgede bulunan köylerdeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katılmaları istendi.

Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan helikopterler yangına müdahale etmeye başladı.

Yangına, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz 100 kişilik ekip ile Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçesi ile Güneyyurt, Kazancı, Göktepe Belde Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı, ekskavatörler, 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir'deki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.

Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.