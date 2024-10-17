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Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberine göre, Avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararının kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı ile ilgili flaş gelişme
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına hakaret suçlamasıyla açılan davada İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından zorla getirme kararı verildi.

Kılıçdaroğlu hakkında verilen karar tepkilere neden olurken, eski CHP genel başkanının avukatı bugün bir açıklamada bulunarak kararın iptal edildiğini duyurdu.

Avukat Celal Çiçek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."

 

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