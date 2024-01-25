Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 16.04'te merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi'nden açıklama

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Yeni bir deprem

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den NTV canlı yayında Malatya'daki depremin ardından ilk açıklama geldi. "Yeni bir deprem" diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6.8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda" ifalerini kullandı.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4.5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir" ifadelerini kullandı.

"Deprem kırılmayan Pütürge kolunda"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ercan, depremin kırılmayan Pütürge kolunda gerçekleştiğini söyledi. Deprem uzmanı, "Malatya'da M5.3'lük deprem Pütürge kolunun kırılmayan parçasında oldu. Şimdilik daha büyüğü olmayabilir. Artçılar sürecek" dedi.

Şükrü Ersoy: Artçı olarak kabul edebiliriz

CNN Türk canlı yayınına katılan Şükrü Ersoy, "Malatya ve çevresinde 4'ü geçen depremler vatandaşları çok tedirgin ediyor. Bu depremin de ne olduğuna bakacak olursak artçı deprem olarak kabul edebiliriz. Hemen kuzeyinde de faylar var. Bu sayıda çok sayıda deprem oluyor. Bu depremin Doğu Anadolu Fayı üzerine düşmesi nedeniyle artçı olarak kabul edebiliriz. 4 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde deprem olabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması lazım. Daha deprem sürecini bitirmedik. Artçı depremler devam ediyor. 5.2'nin artçısı 1-2 gün içinde biter. 6 Şubat'tan sonra olan artçılar 1-2 yıl devam edebilir. O yüzden depremi tanımlardan deprem bir an değil süreçtir tanımını kullanırız. Daha bu süreç bitmiş değil. Bu ilk değil. Geçtiğimiz günlerde ve aylarda da 5'in üzerinde deprem olmuştu. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamasını dikkate alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.