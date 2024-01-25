Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Önemli miktarda enerji transfer edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Saat 16:24'te ise 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep'ten de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından haritalı paylaşımda bulunarak uyarıda bulundu.

Depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'nda olduğuna dikkat çeken Görür, "Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" dedi.

Deprem uzmanı, "Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi" uyarısında bulundu.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5.3 deprem oldu. Deprem DAF Zonu'nda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle"