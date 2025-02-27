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Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Yönter, "İddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi."

Ameliyat olmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık bir ay geçti.

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