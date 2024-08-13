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SON DAKİKA.... MİT, Jandarma ve USOM'dan siber operasyon: Casusluk ağı çökertildi

Son dakika haberi... MİT, Jandarma, USOM'un ortak operasyonuyla dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... MİT, Jandarma ve USOM'dan siber operasyon: Casusluk ağı çökertildi
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Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesindeki operasyonla çökertildi.

MİT, Jandarma ve USOM'dan ortak operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nce (USOM) bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

11 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik operasyonda şebeke içinde yer alan 11 şüpheli yakalandı.

Verileri terör örgütleriyle paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İnternet siteleri erişime kapatıldı

Operasyon kapsamında yakalanan 11 örgüt üyesi cezaevine gönderilirken, çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.

Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmaların detaylı şekilde sürdürüldüğü, ele geçirilen verilerin titizlikle incelenmeye devam ettiği bildirildi.

Son derece kritik öneme sahip kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceği, casusluk ağına karşı yapılan operasyonların Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, yurt dışındaki bağlantıların da mercek altına alınacağı kaydedildi.

MİT'in, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

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