SON DAKİKA.... Motosiklet sürücüleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kural ihlallerine ceza artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

Kask kullanmamaya kademeli ceza

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü, hem de varsa yolcuya kesilecek ceza 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3000 TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9000 TL olacak.

Akrobasi ve yarışa 47 bin TL ceza

Akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.