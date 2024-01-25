Son dakika... MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı (Nasıl sorgulanır?)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.