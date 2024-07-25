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Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 5’inin, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi
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Yarın beklenen olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sabiha Gökçen Havalimanında 26.07. 2024 yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM’da alınan karara göre; saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 5’i iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

 

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