Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi
Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 5’inin, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.
Yarın beklenen olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edileceği duyuruldu.
Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sabiha Gökçen Havalimanında 26.07. 2024 yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM’da alınan karara göre; saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 5’i iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.
DUYURU ‼️‼️‼️— HEAŞ (@sgairportcom) July 25, 2024
Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; MADKOM kararı ile26.07.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %5’i iptal edilecektir.
Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu,ilgili havayolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir pic.twitter.com/6BuPrhMcQM