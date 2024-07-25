Sabiha Gökçen'den yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi

Yarın beklenen olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

HEAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sabiha Gökçen Havalimanında 26.07. 2024 yarın beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM’da alınan karara göre; saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 5’i iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.