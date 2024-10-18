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SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne yol açan "yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
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Sağlık Bakanlığı, 10 bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi"ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 10 bebeğin yoğun bakım ünitesinde öldüğü skandalda yenidoğan çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede 2 doktora 582 yıla kadar hapis cezası istendi. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı.

“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” denilen açıklamada, "Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.

Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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