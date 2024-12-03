SON DAKİKA... Sahte dolarları dolaşıma sokan 4 kişi yakalandı, 20 bin sahte dolar ele geçirildi
Son dakika haberi... Sahte dolar kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sahte 50 ve 100 dolarları dolaşıma sokan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden dördünün yakalandığı, 20 bin sahte dolar ele geçirildiği duyuruldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C. isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi.
5 şüpheli hakkında 3 Aralık tarihinde çıkarılan yakalama kararı sonucu 4 şüpheli yakalandı, bir şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.
Şüpheli şahıslar üzerinde toplam 20 bin sahte ABD doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.