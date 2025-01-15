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SON DAKİKA: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi... İstanbul'da 8 kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenildi. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
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İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

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