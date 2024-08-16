Son dakika: Sakarya’da bir kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili Sakarya'da bir gelişme yaşandı.
Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişinin Maymun Çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındığı belirtildi.
Sakarya'da yayın yapan Medyabar'ın haberine göre saat 10:00 sıralarında 34 yaşındaki Senegalli bir kişi cilt rahatsızlığıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine geldi.
Hastayı inceleyen acil doktoru, kadının vücudunda lekeler görünce hastayı özel bir odaya götürterek karantinaya aldı.
Hastanın yanına kimse yaklaştırılmıyor
Yerel basında çıkan haberlere göre ilk tespitlerde yabancı uyruklu kişinin vücudunda cilt hastalıklarına bağlı rahatsızlık olduğu belirlendi.
Hastaya henüz Maymun Çiçeği hastalığı tanısı konulmazken inceleme devam ediyor.
Karantina uygulanan hastanın yanında kimse yaklaştırılmıyor.