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Son dakika... THY ve Pegasus'tan peş peşe 'hava durumu' iptalleri

Son dakika haberi... Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un onlarca seferi iptal edildi. İstanbul'da fırtınanın hızının 110 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Son dakika... THY ve Pegasus'tan peş peşe 'hava durumu' iptalleri
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Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere bugün (19 Kasım) 105 seferini iptal etti.

Pegasus da yine dün ve bugün toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca iç ve dış hatlarda birçok seferin iptal edildiğini açıkladı.

Uçuş durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" adresinden sorgulanabiliyor.

Meteoroloji'den 72 il için 'sarı' ve 'turuncu' alarmMeteoroloji'den 72 il için 'sarı' ve 'turuncu' alarmGündem

İstanbul'da fırtınanın hızı 110 kilometre

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, dün yurdun kuzeybatı kesiminde devam eden yağışların, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağı belirtilmişti.

Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının İstanbul'da, saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Meteoroloji, 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

 