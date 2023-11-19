Meteoroloji'den 72 il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, dün yurdun kuzeybatı kesiminde devam eden yağışların, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağı belirtildi.

Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının İstanbul'da, saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Meteoroloji, 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgarla birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların, kuvvetli güneyli fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/saat) ile birlikte bugün sabah saatlerden itibaren Ordu’nun güneydoğusu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, 1700 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı açıklandı.

Doğu Anadolu'da şiddetli kar yağışı

Bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum’un güney ve batısı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2), Erzincan, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.