Son dakika: Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı

"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği (10 GB) verilmesi" kararının ayrıntılarının belli olmasının ardından başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Açık öğretim hariç yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.

10 GB internet desteği kaç ay sürecek?

Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.

Cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:

"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."

Teknolojik cihaz destek tutar 5 bin 500 lira

Satın alınan teknolojik cihazlar için öğrencilere destek tutarı toplam 5 bin 500 lirayı geçmeyeceği, taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20'si itibarıyla yatırılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek. Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.