  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istedi
Takip Et

SON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istedi

Yenidoğan çetesi davasında savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istedi
Takip Et

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluğu yönünden görüşünü açıkladı. Savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti.

Gündem
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü
Metrobüs yolunda korkunç kaza: Yolcu metrobüsten yola düştü
Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı
Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan'dan muhalefete İzmir Körfezi tepkisi: Dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar
Erdoğan'dan muhalefete İzmir Körfezi tepkisi