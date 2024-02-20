Son dakika... YRP Milletvekili Suat Pamukçu partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu partiden istifa ettiğini açıkladı.

Pamukçu istifa sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim.

Oy hesabı inancımızla uyumlu değil

Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

Bayburt’un 20. ve 21. Dönem milletvekilliğini yapan Suat Pamukçu, İstanbul’da Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek milletvekili oldu. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri olan Pamukçu, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak girdiği seçimlerde 28. Dönem Milletvekili olarak Meclis'e girdi.