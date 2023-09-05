Soruşturma tepkisi: Bu tür kötü manzaraları, kötü süreçleri sonlandırın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Unkapanı Yağmursuyu Tüneli'nin Kazılmasını Tamamlayan Tünel Delme Makinesi Çıkış Töreni”nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, LGBT propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla bazı kişilerce basılan Artistanbul Feshane’deki "Ortadan Başlamak" adlı sanat sergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlatmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim. Öyle devasa bir suçlama ki 'halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar' diye niteleyen savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede, bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru, demokrasideki gelişmişliği ile çok paraleldir. Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane’de açılan bir sergi üzerinden, adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum utanç verici, utanç verici. Siz bütün dünyaya diyorsunuz ki 'Arkadaş biz de demokrasi memokrasi yok, hele sanata da bir saygı yok'. Öyle bir ortamı yaratıyorsun ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları, ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar. Bu ister adalette ister başka noktalarda olsun.

Devlete, millete ait bir yeşil alan üzerinde kaçak bir bina yapıp, bu kaçak binanın yıkımını yapacak olan devletin kurumuna karşı oraya çevik kuvveti dizen akıl aynı akıl işte, bunlar aynı akıl. Oradaki kaçak bina, bir de kalkıyorsunuz devletin bütün kademelerini harekete geçiriyorsunuz oraya acil kamulaştırma kararı çıkartıyorsunuz. Niyetiniz başka bir şeyse azıcık şeffaf olun, hani 'Azıcık cesur olun, azıcık delikanlı olun' derler mahalle diliyle, yani öyle ifade edeyim. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe zaman azaldıkça bu işler artıyor. Bir demokrasi sürecinin işletilmesi hususundaki bu tür kötü manzaraları, kötü süreçleri sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim, tam bir demokrasi adına kepazelik.

"Ülkemiz zarar görüyor"

Bir dünya çapında bir restorasyon ve dünya çapında özenle insanların ziyaret ettiği, gördüğü, birçok büyükelçinin, başkonsolosun gelip ziyaret ettiği, yüz binlerce insanın meydanında, avlusunda etkinliklere katıldığı, çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklerine varıncaya kadar, bir yere bu tür suçlama, yazık yazık. Saldırı yapanlar önemli değil, onlar üç-beş insan. Ama bir ülkede, demokrasiyi özgürlüğü bu kadar ayaklar altına alacak hamlelere, bu ülkenin ekonomisini, bu ülkenin gelişmişliğini biraz düşünen hükümet içinde birileri varsa, çıksın buna set kursun, önlesin. Ülkemiz zarar görüyor.

Ben bir kısım medyada, bir kısım ortamlarda, o medyaların bir işaretle nasıl susturulduğunu da ben biliyorum. Yani şu canım güzel günlerde, kızlarımızın bize yaşattığı o gururlu günlerde, kızlarımızın da aynı ölçüde, aynı ölçekte, aynı seviyede tartışma konularını da gördükçe üzülüyorum. Bunu utanç verici buluyorum, ayıptır. O gururu bize yaşatan kızlarımızı da voleybolcularımızı da bu vesileyle gerçekten gururla takip ettiğimizi ve onlara buradan teşekkürlerimi bayrağımızı Avrupa'nın gönderine ilk defa bir takım sporunda, taşıyıp bize İstiklal Marşımızı Avrupa'da okutmalarına vesile oldukları için de yürekten teşekkür ediyorum." (ANKA)