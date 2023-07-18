Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı miktarı değişti mi?

2023 SED yardımı ne kadar oldu? Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinden faydalanan binlerce kişi bu konuyu araştırıyor.

SED yardımları memur maaşlarına yapılan artıştan sonra hesaplandı. Yardım miktarı, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldı.

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.038 lira. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 lira ile 4.853 lira arasında yer alıyordu.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.