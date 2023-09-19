Soyer: ÇEDES projesi iptal edilene kadar mücadelemizle buradayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve İzmir’in pilot il olarak seçilerek 842 okula din görevlilerinin görevlendirildiği "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başkan Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'in ağacı, yaşken de dimdiktir. Ne şeyhlere mürit olur eğilir ne de mensup olur ezilir. Yıllar önce Köy Enstitülerini var etmiş ülkemizi bugün ÇEDES gibi projelere mahkum etmek istiyorlar. Cumhuriyetimizin temel değerlerini hiçe sayan bir ideolojinin eğitim sistemini ele geçirmesine seyirci kalamayız. Çocuklarımızı her türlü çıkar çetesine karşı korumak bizim asli vazifemizdir. Görev bekleyen yüz binlerce öğretmenimizin ataması derhal yapılmalı, hocalarımız ise camilerimizde kutsal görevlerini ifa etmeye devam etmelidir. Hukuku, bilimi ve laikliği zedeleyen, inanç ve değerlerimiz üzerinden ayrımcılık tohumları eken ÇEDES projesi iptal edilene kadar mücadelemizle buradayız. Evladının ve ülkemizin geleceğini düşünen herkesi, bu büyük yanlışa karşı mücadeleyi daha da büyütmeye davet ediyorum. İzmir’i uygulamanın pilot ili olarak seçenlere de tek bir lafım var: İzmir’den size bir şeyh çıkmaz! İyi bilinsin ki Anayasamızın 4. maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laiktir. Daima da öyle kalacak. Asla vazgeçmeyiz!”