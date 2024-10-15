Sözleri tepki çekmişti! AK Parti'de Latif Aydemir ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında söz alan AK Parti meclis üyesi Latif Aydemir kadın cinayetleriyle ilgili görüşlerini dile getirdi. “Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama…” diyerek sözlerine başlayan Aydemir “Öldürenler kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Kamera olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız” diye konuştu. Aydemir’in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hamza Dağ duyurdu: Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

"Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez"

Dağ "Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez." dedi.

İBB Meclisi'nde de tepki çeken sözler

Kadın cinayetleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın da sözleri sosyal medyada tepki çekti.

"Nevrotik flört ilişkisi"

Oktay’ın gündem dışı yaptığı konuşmada Fatih’te canice öldürülen İkbal Uzun ve Ayşenur Halil ile "Failin madde bağımlısı olduğu, ruhsal problemlerinin olduğu öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu ve hatta İkbal kızımızla bir yıl kadar önce intihara teşebbüste bulundukları bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile kadına yönelik politikaların zedelendiği iddiası bu yüzden tamamen yanlıştır” dedi.

"Kadına yönelik şiddette faillerin yüzde 70'i alkollü" sözleri tartışma yarattı

Türkyılmaz ise "Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiğine göre kadına yönelik şiddet eylemlerinde faillerin yüzde 70’i alkollü. Alkol kötüdür. Size de tavsiyem, genel başkanınıza söyleyin; bir seçim vaadi olarak alkol fiyatlarını ucuzlatacağız diyenler kalkıp bize bağımlılıkla mücadeleden söz etmesinler” ifadelerini kullandı.