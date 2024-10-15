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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Valilikten açıklama

Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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