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Casio fidye yazılım kurbanı oldu, müşteri verilerini çaldırdı

Japon elektronik devi Casio, bu ay gerçekleşen fidye yazılımı saldırısında müşteri verileri ve hassas şirket bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Casio fidye yazılım kurbanı oldu, müşteri verilerini çaldırdı
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Japon elektronik devi Casio, bu ayın başlarında gerçekleşen bir fidye yazılımı saldırısının müşteri verilerinin çalınmasıyla sonuçlandığını doğruladı. Casio ilk olarak 7 Ekim'de bir siber saldırıya uğradığını doğruladı ancak o sırada şirket genelinde belirsiz "sistem kesintisine" neden olan olayın niteliğini açıklamadı. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada Tokyo merkezli elektronik devi, fidye yazılımının kurbanı olduğunu doğruladı.

Blomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Casio'nun açıklaması, saldırganların Casio çalışanlarına, yüklenicilerine, iş ortaklarına ve şirket için görüşme yapan kişilere ait kişisel bilgilerin yanı sıra faturalar, insan kaynakları dosyaları ve şirkete ait bazı teknik bilgiler gibi hassas şirket verilerine erişildiği yönünde oldu. Casio, bilgisayar korsanlarının "bazı müşteriler hakkındaki bilgilere" de eriştiğini açıkladı.

Casio, Casio ID ve ClassPad hizmetlerinin bu ihlalden etkilenmediğini söyleyerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi ihtimalini reddetti.

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