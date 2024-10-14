Suzan Sabancı "enflasyon öyle kolayca inebilecek bir unsur değil" deyip tarih verdi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, HT Kulüp'te HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet’e açıklamalarda bulundu.

"Enflasyon öyle kolayca inebilecek bir unsur değil"

Mevcut Türkiye ekonomisiyle ilgili Sabancı "Türkiye çok büyük bir ekonomik pazar. Hem genç nüfusu var hem dinamik iş insanları var hem de ekonomisi çok büyük. Bana göre coğrafi konumu da son derece önemli. Şu anda Türkiye’deki en önemli konu enflasyondur. Enflasyonun aşağı çekilmesi için yapıcı kararlar alınıyor. Ama biraz sabırlı olmak lazım. Enflasyon öyle kolayca inebilecek bir unsur değil. Biraz sabırlı olursak ben önümüzdeki 1- 1 buçuk yıl içinde Türkiye’nin çok iyi bir düzlüğe çıkacağına inanıyorum ve çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gençlere tavsiye: Ne işi yapmak istiyorlarsa tutku kritik faktör

"Senelerdir iş hayatındasınız, genç girişimcilere ne gibi tavsiyeler verirsiniz?" sorusunu ise Sabancı "Tutku çok önemli. Ne işi yapmak istiyorlarsa tutku kritik faktör. Hata yapmaktan çekinmemek lazım. İş hayatında inişler ve çıkışlar olabilir. Önemli olan aklınıza yatan tutkunuz olan bir işe sarılabilmek. Bir de fikir alışverişi ve odaklanmak çok önemli. Yeni başlanan bir işte aynı anda birkaç yere dağıldığınız da zorlanabilirsiniz, rekabetçi de bir ortam var o yüzden odaklanmakta bir o kadar önemli." şeklinde yanıtladı.