Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'te
AK Partili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu söyledi. Elitaş, “EYT gündemimizdeki kanunlar çıktıktan sonra gündeme gelecek.” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi, 28 Kasım 2022’den önce işe başlayan personelin kadroya alınmasını öngörüyor.
Elitaş, belediyelerde çalışanların 3 yıl şartı olmadan kadroya alınacağını belirtti.
Elitaş, EYT kanun teklifinin gündemdeki teklifler kanunlaştıktan sonra ele alınacağını söyledi.
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