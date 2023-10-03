Spot ışıklarından klimaya Hafize Gaye Erkan

Hüseyin GÖKÇE

Resmi Gazete’de 9 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, Türkiye’ye geldiği günden bu yana belki de en ciddi sınavına bugün çıkacak.

Görevinde 4’üncü ayını tamamlamak üzere olan Erkan, kameraların karşısına ilk ciddi sınavını 27 Temmuz’da yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken vermişti.

Sözcü Gazetesi’nin deneyimli köşe yazarı ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, “Klimalı serin bir ortamda soru sorarken çarşı pazar çok sıcak, pazara inebildiniz mi, fiyat değişimi dikkatinizi çekti mi?” şeklinde soru yöneltince Başkan Erkan soru karşısında şaşırmış ve bu esprili soruya “Benim burada olmamın nedeni devlete millete hizmet, ucundan da yardımcı olabilirsek ne ala, Allah bize bunu nasip edebilirse. Sizin orada serin olabilir ama burada spotlar baya ısıtıyor” şeklinde esprili bir cevap vermişti.

Enflasyon Raporu toplantısında fiyat artışı sorusuna, spot altındaki sıcak ortamı gerekçe göstererek cevap vermeyen! Hafize Gaye Erkan, bugün çok daha uygun koşullarda iklimlendirilmiş bir ortamda sunum yapacak. Yani spotların olmadığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda, konforlu bir ortamda vekillerin karşısına geçecek.

Geçmiş dönemlerde yapılan sunumlarda sordukları sorularla Merkez Bankası başkanlarını oldukça terleten milletvekillerinin, bugünkü oturumda da Erkan’ı özellikle, faiz, kur, KKM’den çıkış stratejisi, rasyonel ekonomi politikası, finansmana erişim gibi konularda sıkıştıracaklar.

Bu toplantıda ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonu yüzde 9’un üzerinde açıklayarak bir anlamda kamuoyunu şaşırtan Türkiye İstatistik Kurumu, Erkan’ın sunumu öncesi Eylül ayın enflasyonunu da açıklamış olacak.

Merkez’in itibar açığına Erkan’dan hızlı müdahale

Öte yandan gazetemiz yazarlarından Fatih Özatay ile Güven Sak’ın gündeme taşıdıkları Merkez Bankası’nın “itibar açığı” konusu da bu toplantıda Erkan için önemli bir konu olacak. Merkez’in enflasyon hedefi ile yılsonu gerçekleşme tahmini arasındaki farkı gösteren itibar açığı, aslında son enflasyon raporu ile kısmen kapanmış görünüyor. Komisyon üyelerinin, Merkez Bankası hedeflerine ve bu hedeflerin tutarlılığına yönelik de Erkan’a sorular sorması bekleniyor.