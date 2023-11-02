Suç örgütü Comanchero 'Kafes'lendi: Çete lideri Hakan Ayık yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kafes Operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada küresel ölçekte faaliyet gösteren Comanchero suç örgütünün çökertildiğini ve çete lideri Hakan Ayık’ın yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU İLE AVUSTURALYA MERKEZLİ OLARAK KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN VE LİDERLİĞİNİ HAKAN AYIK’IN (REİS) YAPTIĞI ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 3⃣7⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Avusturalya… pic.twitter.com/mk7h5V9zZ3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2023

Bakan Yerlikaya operasyonun ayrıntlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Örgüt lideri Mick Hawi 2018'de öldürülmüştü

* Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü.

* Mark Douglas Buddle’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Adam Öldürme,

Silahlı Yağma, Kundaklama, Adam Kaçırma, Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.

* Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

* Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık(Reis) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir.

"Kara parayı Türkiye'de aklamaya çalıştılar"

* Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

4,5 milyar TL değerindeki varlıklarına el koyuldu

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü Comanchero ’ya “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak” suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

* MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

İŞTE O İSİMLER

* ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Hakan Ayık (Reis),

* Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Duax Hohepa Ngakuru,

* Avusturalya makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Hakan Arif Tavukçu,

* ABD makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Barış Tükel,

* ABD makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten'le aranan Erkan Yusuf Doğan,

* Mavi Bülten'le aranan Jimmy Avaijan,

* Mavi Bülten'le aranan Sibel Arif,

* Mavi Bülten'le aranan Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.