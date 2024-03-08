Sudan lideri, Ankara'da kaza yapan oğlu hakkında bilgi aldı: Hayati tehlikesi sürüyor
Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Sudan lideri, yoğun bakıma alınan oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Rahman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı El Burhan, Ankara'nın gölbaşı ilçesinde kaza geçiren ve ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan oğlu Mohamed A. Fatah El Burhan Rahman'ın hakkında doktorlarından bilgi aldı.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rahman'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
Ne olmuştu?
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi.
Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarpmıştı.
Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.