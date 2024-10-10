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Sur canisi Semih Çelik’in İkbal’i katlettiği yerde demir bariyerli önlem alındı

Semih Çelik’in İkbal’i katlettiği yerde yeni önlemler alındı. Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldı. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği yerde bekleyişi ise sürüyor.

Haber Merkezi
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Sur canisi Semih Çelik’in İkbal’i katlettiği yerde demir bariyerli önlem alındı
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İstanbul’da Edirnekapı surlarında katil Semih Çelik’in İkbal Uzuner’i öldürdüğü yerde alınan önlemler dikkat çekti.

Surlara çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı. Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Vatandaşlar olayın gerçekleştiği yere karanfil bırakıyor

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

Sur canisi Semih Çelik İkbal’i katletmişti

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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