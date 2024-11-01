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Suriye ve Irak kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Suriye ve Irak kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek." ifadesi yer aldı.

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