Survivor Hikmet Tuğsuz'a cezaevi yolu: İki ayrı suça daha karıştığı iddiası

Survivor 2025 kadrosuna Antalya'da yaşayan Hikmet Tuğsuz da katıldı. İlk kez katıldığı Survivor 2019 yarışmasında sakatlık sonucunda yarışmadan diskalifiye edilen Hikmet Tuğsuz, 2022 All Star kadrosunda da kendisine yer bulmuştu. Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yarışma için yurtdışına çıktıktan bir hafta sonra tutuklama kararı çıktı.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı.

Hikmet Tuğsuz'un cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı iddia edildi.

Hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı. Hikmet Tuğsuz'un adının geçtiğimiz yıl nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı ileri sürüldü. 7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı öğrenildi.