Süt endüstrisi yüksek katma değerli ürünlere odaklandı

Dünyanın 8’inci büyük süt üreticisi olan Türkiye, güçlü üretim altyapısı, insan kaynağı ve coğrafyasının sunduğu avantajlarla global süt ürünleri pazarında söz sahibi olabilecek ciddi bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için yeni bir bakış açısıyla yüksek katma değerli ürünlere odaklanmak gerekiyor.

Süt Akademisi, sektördeki trendler ve güncel gelişmelere göre yenilenen eğitim programıyla süt ve süt ürünleri üretiminin ülkemizdeki gelişimine önemli katkılar sunuyor. Programı Karma Grup tarafından Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü iş birliği ile oluşturulan Süt Akademisi 2023 eğitimleri, 2-3 Mart’ta İstanbul’da düzenlendi. Üniversite ve sanayi arasında köprü rolü üstlenen Süt Akademisi’ne, süt endüstrisinin üretimden Ar-Ge’ye, kaliteden finansa kadar önemli görevler üstlenen çok sayıda katılımcı iki gün boyunca yurtiçi ve yurtdışından uzman isimlerden bilgiler aldılar.

Yenilikçi teknolojilerin kullanımı tartışıldı

Altıncısı düzenlenen Süt Akademisi’nde “Membran Teknolojileri ve Süt İşletmelerinde Maliyet Ekonomisi” başlığıyla gerçekleştirildi. Uzmanlar ve katılımcıların, interaktif bir ortamda görüş alışverişinde bulunduğu Süt Akademisi eğitimlerinin ilk gününde membran teknikleri ve yenilikçi teknolojilerle kullanımları sayesinde katma değeri yüksek ürünlerin nasıl üretilebileceği konusuna odaklanıldı. Membran teknolojileri, süt üreticisi firmalara yeni fonksiyonel ürünler geliştirme, maliyetleri azaltma ve verimlilik artışı gibi konularda önemli avantajlar sunuyor. Sütün membran teknikleri ile ayrıştırılması sayesinde katma değeri yüksek yepyeni ürünler elde etmek mümkün kılıyor.

Programın ikinci gününde ise süt işletmelerinde maliyet ekonomisi ve maliyet azaltıcı eylemler ele alındı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR) desteklediği Süt Akademisi’ne; Akafor-Membran Sistemleri, Koch Separation Solutions ve Realco sponsor olarak destek verdi. Süt Akademisi eğitimlerine katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, Süt Akademisi 2023’ün bir sonraki programının Dünya Süt Günü haftasında haziran ayında İstanbul’da düzenleneceğini ifade etti.

"Avantajımızı iyi kullanırsak küresel pazarda hak ettiğimiz yere geliriz”

Süt Akademisi'nin sürekli gelişen ve yenilenen programı ile sektördeki önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirten Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Süt Akademisi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros Özer, Dünyada ve Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi süt endüstrisinde de önemli değişimler yaşandığını söyledi.

"Tüketici ihtiyaçlarını yeniden şekillendiriyor"

Bu süreçte tüketicilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını da yeniden şekillendirdiğini aktaran Özer, "Türkiye süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa'da ise ilk üçte yer alan ve sanayi olarak da Avrupa'nın birçok ülkesinden ileride olan bir ülke. Sahip olduğumuz avantajları iyi kullanabilir ve yenilikçi teknolojilerle buluşturabilirsek dünya pazarlarında hak ettiğimiz yere gelmekte zorlanmayız" dedi.

Bu eğitimlerde hedefledikleri kitlenin gençler ve sanayicilerin olduğunu kaydeden Özer, süt endüstrisinin Ar-Ge konusunda önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Süt Akademisi eğitimlerinin önemli hedeflerinden birinin sektördeki Ar-Ge çalışmalarına yeni bir bakış ve vizyon kazandırarak katma değeri yüksek ürünlerin yolunu açmak olduğunu vurgulayan Özer, süt endüstrisinin alışık olduğu bir rutini olduğunu ve bunun dışına çıkmakta biraz zorluk yaşadağını aktardı.

Özer, sektörden gelen talepler doğrultusunda bu tür eğitimlerin önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirtti.