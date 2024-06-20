Suudi Arabistan'da Hacda ölenlerin sayısı 900'ü geçti

Suudi Arabistan'ın Mekke kenti bu sıralar milyonları ağırlıyor. Ancak hac için kente gidenler yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya.

Pazartesi günü Mekke'de sıcaklı 51,8 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık değeri birçok insan hacca giden yakınları için endişelendirmeye yetti.

Kötü bir durum olmasından korkan yakınlar hastaneleri araştırdı ve internetten haberleri taradı.

Bu yıl Suudi yazında fırın gibi geçen günlerce süren, çoğunluğu açık havada düzenlenen hac ziyaretine, dünyanın her yerinden çoğu yaşlı ve hasta olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon insan katıldı.

Bir Arap diplomat AFP'ye, yalnızca Mısırlılar arasındaki ölümlerin, 300'den "en az 600"e sıçradığını söyledi.

AFP'nin çeşitli ülkeler tarafından açıklanan rakamlara göre hacda yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 922 olduğunu bildirdi.